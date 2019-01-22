Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'dan Bir Transfer Daha

Çaykur Rizespor'dan Bir Transfer Daha

1 saat önce

Çaykur Rizespor, Domzale forması giyen Dario Melnjak ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor'dan Bir Transfer Daha, System.String[]
Çaykur Rizespor, Domzale forması giyen Dario Melnjak ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Domzale kulübünde forma giyen Hırvatistanlı defans oyuncusu Dario Melnjak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizespor'umuz Slovenya'nın Domzale kulübünde forma giyen Hırvatistanlı defans oyuncusu Dario Melnjak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Dario Melnjak'e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:16 Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, Güncel
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