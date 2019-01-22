Çaykur Rizespor'dan Bir Transfer Daha
1 saat önce
Çaykur Rizespor, Domzale forması giyen Dario Melnjak ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.
Çaykur Rizespor
, Domzale forması giyen Dario Melnjak ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Domzale kulübünde forma giyen Hırvatistanlı defans oyuncusu Dario Melnjak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz
ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çaykur Rizespor'umuz Slovenya
'nın Domzale kulübünde forma giyen Hırvatistanlı defans oyuncusu Dario Melnjak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Dario Melnjak'e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:16 Kaynak: İHA
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