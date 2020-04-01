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Çaykur Rizespor'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
19 dakika önce
Çaykur Rizespor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 1.5 milyon TL bağışladı.
Çaykur Rizespor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 1.5 milyon TL bağışladı.
Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla öncüsü olduğu yardım kampanyasına kuruluş tarihimizi sembolize ederek başlattığımız desteğimizi, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla 1.5 milyon TL'ye çıkarıyoruz" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:21 Kaynak: DHA
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