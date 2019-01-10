Çaykur Rizespor'dan Çifte Transfer
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 12 puanla son sırada kapatan Çaykur Rizespor, ligin ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 12 puanla son sırada kapatan Çaykur Rizespor
, ligin ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Yeşil mavili ekip bu doğrultuda daha önce Türkiye
'de Mersin İdman Yurdu
ve Kayserispor
forması giyen ve son olarak Fransa
Lig 1 ekiplerinden Nantes
'de görev yapan Prejuce Niguimbe Nakoulma'yı kadrosuna kattı. Golcü oyuncu geçen sezon Nantes formasıyla 18 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti. Nakoulma'nın önümüzdeki günlerde Rizespor ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Öte yandan Rizespor'un diğer bir transferi ise Dynamo Kiev
'den sağ bek Mykola Morozyuk'u oldu. Morozyuk, sezon sonuna kadar kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyecek. - Morozyuk
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:39 Kaynak: DHA
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