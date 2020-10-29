Çaykur Rizespor'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel klip

Çaykur Rizespor, Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yılını hazırladığı kliple kutladı.

Yeşil mavili kulüp, Cumhuriyetin 97'nci yılı dolayısıyla bir klip hazırladı. Futbolcular, teknik heyet ve Kulüp Başkanı Hasan Kartal'ın yer aldığı klipte şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci yıl dönümünün heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında başta İstiklal mücadelemizin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 97 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan, Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması için vatanımın aziz topraklarını canları pahasına savunan tüm şehit ve gazilerimizi anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun."