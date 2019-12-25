Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisi - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisi

6 saat önce

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig maçlarında çok büyük hakem hatalarının yaşandığını savunarak, "Yedi maçta resmen doğrandık.

Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisi, System.String[]

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig maçlarında çok büyük hakem hatalarının yaşandığını savunarak, "Yedi maçta resmen doğrandık. İnceleyin bakın. Bir tek ben konuşuyorum. Bir tek sesi çıkan benim. 'Hoca bahane ediyor', hiçbir şeyi bahane etmiyorum. Ben Rize spor'un hakkını korumayacağım da ne yapacağım? Sadece taktik veremem. Birlik olmamız, sesimizi yükseltmemiz lazım." diye konuştu.


Maçlarındaki hakem kararlarını tüm spor kamuoyunun gördüğünü belirten Kartal, "Denizli maçında penaltı iptal oluyor. Maç kaybedebilirsiniz. Penaltı verse golü atsak maç bizde. Kayseri'de yaşananlar, faul pozisyonunda gol oluyor. Gaziantep maçı, Beşiktaş karşılaşması... En son Kasımpaşa maçı, kırmızı kart verilmiyor. Bu kadar hakem hatalarını bizim gibi takımlar kaldıramaz. Üç büyüklere bakın, halen gündem 'VAR kayıtları incelensin.' Bu haksızlıklara uğramasak bugün nerelerde olurduk." ifadelerini kullandı.


Sezon başından bu yana hakem hatalarından canı en fazla yanan takımların başında Çaykur Rizespor'un geldiğini iddia eden 58 yaşındaki çalıştırıcı, yaşanan olumsuzluklara rağmen 20 puan topladıklarını söyledi.


İsmail Kartal, alınan sonuçlara rağmen birbirlerine karşı asla saygılarını yitirmediklerini, teknik ekip ve yönetimle ilgili negatif yorumlara rağmen birbirlerine karşı saygılarını hiçbir zaman kaybetmeyeceklerini aktardı.


"Rahatlıkla ilk 3'te olabilirdik"


"Sakatlıkların ve yaşanan hataların uzağında bir ilk yarı geçirseydik inanıyorum ki rahatlıkla ilk 3'te olabilirdik." diyen Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Sürekli eleştiriliyoruz. Birlik olmamız lazım. Görevden ne zaman ayrılacağımızı çok iyi biliyorum. Hiçbir kulüpte zaman geçirmek için çalışmıyorum. Eskişehirspor'da sadece 4 maça çıktım ve başkana 'Burada vereceğim bir şey yok.' diyerek ayrıldım. Birçok kulüpte ekip olduk. Sezon başında biraz zamana ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Kötü olabiliriz. Burada biraz daha görev medyaya düşüyor. Eğer başarılı olacaksak bu sizlerle olacak. Her türlü mesajı kamuoyuna sizler vereceksiniz."


Kendisiyle ilgili yapılan ağır eleştirileri anlamakta zorlandığını dile getiren Kartal, "Telefonuma öyle mesajlar geldi ki saklıyorum. Hayatımda duymadığım küfürleri duydum. Sanki bu takım her sene ilk üçe oynuyor ve ben geldim işi berbat ettim. Açık konuşuyorum, her toplantıda ne zaman istifa edeceğimi sordunuz. Rizespor başarılı olsun. Bir tane Rizespor var. Rizespor desteklensin. Gerektiği zaman insanlar gereğini yapar." şeklinde görüş belirtti.


" (Fenerbahçe maçına hakem Halil Umut Meler'in atanması) Şaşırdık"


Ligde ilk yarının son maçında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan İsmail Kartal, "Maça en iyi şekilde hazırlanıp taraftarımızın önünde devreye huzurlu girmek istiyoruz. Herkesi mutlu etmek istiyoruz. Sakatlıkları bulunan Sasse ve Nill de Pauw yok. Moroziuk cezalı. Ellerinden gelenin en iyisini verecek bir kadroyla mücadele edeceğiz. Ligin en çok koşan ikinci takımıyız. Bazı eksiklerimiz var. Yönetim ile konuştuk. Devre arasında bu eksikleri gidermeye çalışacağız." diye konuştu.


Kartal, camianın galibiyete ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe maçında camiaya yıl sonu hediyesi vermek istiyoruz. Kazanmak için çıkacağız. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Devreyi güzel kapatır kampa huzurlu gideriz." ifadelerini kullandı.


Fenerbahçe maçına hakem Halil Umut Meler'in atanmasını şaşkınlıkla karşıladığını belirten Kartal, "Maç analizinde öğrendim. Şaşırdık. İnşallah güzel maç yönetilir. Burada verilen emekler heba olmasın. Herkes emek veriyor. Taraftarımız her yere geliyor. Bir avuç taraftar, Malatya tribünlerini susturdu. Enerjileri maçı kazanmamızı sağladı. Kimseden haksız bir şey istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Çaykur Rizespor, Rizespor, Kartal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:09 
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