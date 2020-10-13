Çaykur Rizespor'dan Hatay için "fidan" kampanyasına destek
13.10.2020 12:27
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yangında ormanları zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya kulübün kuruluş yılına atfen 1953 fidan ile destek verdi.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yangında ormanları zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya kulübün kuruluş yılına atfen 1953 fidan ile destek verdi.
Yeşil-mavili ekip tarafından yapılan açıklamada, Trabzonspor'un Hatay'a fidan bağışı konusunda Çaykur Rizespor'a destek çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, "Hatay'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlarımız ve geleceğimiz için 1953 fidan bağışlayarak, Erzurumspor'a meydan okuyoruz." ifadeleri ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a destek çağrısında bulunuldu.
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