Çaykur Rizespor'dan Hatay için "fidan" kampanyasına destek

Açıklamada, "Hatay'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlarımız ve geleceğimiz için 1953 fidan bağışlayarak, Erzurumspor'a meydan okuyoruz." ifadeleri ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a destek çağrısında bulunuldu.

Yeşil-mavili ekip tarafından yapılan açıklamada, Trabzonspor 'un Hatay'a fidan bağışı konusunda Çaykur Rizespor'a destek çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor , yangında ormanları zarar gören Hatay 'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya kulübün kuruluş yılına atfen 1953 fidan ile destek verdi.

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