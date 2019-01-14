Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'dan Hikmet Karaman'a Cevap

Çaykur Rizespor'dan Hikmet Karaman'a Cevap

1 saat önce

Çaykur Rizespor Kulübü, eski teknik direktörleri Hikmet Karaman'a cevap verdi.

Çaykur Rizespor'dan Hikmet Karaman'a Cevap, System.String[]
Çaykur Rizespor Kulübü, eski teknik direktörleri Hikmet Karaman'a cevap verdi.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Görev yaptığı dönemlerde Rize övgüsünü her fırsatta dile getiren şahsın açıklamalarına özel bir cevap vermeye gerek duymuyoruz. Farklı dönemlerde uzun yıllar Çaykur Rizespor'da görev yapan Hikmet Karaman'ın camiamızı ve şehrimizi hedef alan açıklamalarını üzüntüyle takip etmekteyiz. Görev yaptığı dönemlerde Rize övgüsünü her fırsatta dile getiren şahsın açıklamalarına özel bir cevap vermeye gerek duymuyoruz. Rizeli gururlu ve çalışkandır. Rizeli yanardönerliği sevmez. Rizeli aldığının karşılığını verir ve asla çamur atmaz. Metin Kalkavan demek: finalde kaybettiği rakibini tebrik edebilecek hoşgörü demektir.

Yaşananları kıssadan hisselerle değerlendiriyoruz. Merhum Mehmet Akif'in dediği gibi 'Yüzsüzdür insanoğlu kimse bilmez fendini, kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini'. Atalarımız 'ekmeğini yediğin kaba tükürme' derken, malum şahsiyetlerin varlığına istinaden uyarmıştı gelecek nesilleri. Biz de malumu ilan etmek için sıraladık bu kıssaları:

Kıssadan hisse aklı olan için altın bileziktir. Müflis tüccar sadece kendini değil çevresindekileri de bataklığa sürükler. Münafıklar asırlardır düşmanıdır insanlığın. Vicdan adalet, mahcubiyet ise erdemlilik sanatıdır. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Darıunundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Zararın neresinden dönersen kardır.

Bir takımın hocasının koca bir camiaya bu şekilde saldırması yakışık almamıştır. Rizespor camiası bana bütün imkanları sundu fakat ben başarısız oldum özür dilerim demek yerine kendini kurtarmak için anlamsız cümleler kullanmayı yeğlemiştir. Temiz takım temiz futbol anlayışını benimseyen bir kulüp olarak sadece laf üreten isimlere camiamızda yer yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, Hikmet Karaman, Rizespor, Spor
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