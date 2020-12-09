Çaykur Rizespor'dan 'ırkçılığa hayır'

Rizesporlu oyuncular, Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir 'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun, temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemlerde bulunmasını kınadı. Yeşil mavili takımın oyuncuları Donsah, Tarık Çetin, Diomande, Doğan Erdoğan, Talbi, Selim Ay , milli kaleci Gökhan Akkan ve Tunay Torun , 'Irkçılığa hayır' mesajı verdi.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor 'da futbolcular, Pierre Webo 'ya destek verdi, ırkçılığı kınadı.

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