Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'dan Karaman'a Tepki

Çaykur Rizespor'dan Karaman'a Tepki

1 saat önce

Çaykur Rizespor, kulübün eski teknik direktörü Hikmet Karaman'a cevap verdi.

Çaykur Rizespor'dan Karaman'a Tepki, System.String[]
Çaykur Rizespor, kulübün eski teknik direktörü Hikmet Karaman'a cevap verdi. Karaman'ın geçen yıl Trabzonspor için söylediği 'Bu şehir bunu unutmaz' söylemi ile ilgili yaptığı "Ben Trabzonspor'a laf söylemem. O söz Trabzon camiasına değil, tek bir kişiyeydi. O kişi de kendini biliyor" yönündeki açıklamalarına Rize ekibinin yanıtı gecikmedi. Açıklamada, Karaman için "Rizespor camiası bana bütün imkanları sundu fakat ben başarısız oldum, özür dilerim' demek yerine kendini kurtarmak için anlamsız cümleler kullanmayı yeğlemiştir" denildi

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, görev yaptığı dönemlerde Rize övgüsünü her fırsatta dile getiren Hikmet Karaman'ın açıklamalarına özel bir cevap vermeye gerek duyulmadığı belirtildi.

Açıklama şöyle: "Farklı dönemlerde uzun yıllar Çaykur Rizespor'da görev yapan Hikmet Karaman'ın camiamızı ve şehrimizi hedef alan açıklamalarını üzüntüyle takip etmekteyiz. Görev yaptığı dönemlerde Rize övgüsünü her fırsatta dile getiren şahsın açıklamalarına özel bir cevap vermeye gerek duymuyoruz. Rizeli gururlu ve çalışkandır. Rizeli yanardönerliği sevmez. Rizeli aldığının karşılığını verir ve asla çamur atmaz. Metin Kalkavan demek; finalde kaybettiği rakibini tebrik edebilecek hoşgörü demektir. Yaşananları kıssadan hisselerle değerlendiriyoruz. Merhum Mehmet Akif'in dediği gibi 'Yüzsüzdür insanoğlu kimse bilmez fendini, kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini'. Atalarımız 'ekmeğini yediğin kaba tükürme' derken, malum şahsiyetlerin varlığına istinaden uyarmıştı gelecek nesilleri. Biz de malumu ilan etmek için sıraladık bu kıssaları: Kıssadan hisse aklı olan için altın bileziktir. Müflis tüccar sadece kendini değil çevresindekileri de bataklığa sürükler. Münafıklar asırlardır düşmanıdır insanlığın. Vicdan adalet, mahcubiyet ise erdemlilik sanatıdır. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Zararın neresinden dönersen kardır." 

Açıklamada, "Koca bir camiaya bu şekilde saldırması yakışık almamıştır. 'Rizespor camiası bana bütün imkanları sundu fakat ben başarısız oldum, özür dilerim' demek yerine kendini kurtarmak için anlamsız cümleler kullanmayı yeğlemiştir. Temiz takım temiz futbol anlayışını benimseyen bir kulüp olarak sadece laf üreten isimlere camiamızda yer yoktur" ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:42 Kaynak: DHA

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