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Çaykur Rizespor'dan Kritik Galibiyet

42 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Akhisarspor'u konuk etti.

Çaykur Rizespor'dan Kritik Galibiyet, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Akhisarspor'un sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Josue kullanıyor. Josue'nin ortası ile ön direkte topla buluşan Edin Cocalic'in kafa vuruşu altıpas içerisinde bulunan Mykola Morozyuk'tan sekip Çaykur Rizespor ağları ile buluştu. 0-1 20. dakikada Akhisarspor yarı alanının ortalarında Samudio'ya sert müdahalede bulunan Cocalic'e hakem Suat Arslanboğa, VAR'dan destek alarak direkt kırmızı kart gösterdi. 23. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Mykola Morozyuk geçti. Morozyuk'un çektiği şut barajdan dönüyor. 30. dakikada Elvis Manu'nun pası ile ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Josue'nin çektiği şut kaleci Gökhan Akkan'da kaldı. 31. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Aatif Chahechouhe geçti. Aatif'ın ortası arka direkte bulunan Saadane'den sekip oyun alanının dışına çıktı. 39. dakikada Aatif Chahechouhe'nin yerden pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Abdullah Durak'ın çektiği şut, Lopes'ten sekip kornere çıktı. 54. dakikada Melnjak'ın sol kanattan yaptığı orta ile ön direkte topla buluşan Aminu Umar'ın kafa vuruşu farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor. 57. dakikada Çaykur Rizespor Moroziuk ile köşe vuruşu kullandı. Vedat'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunu Fatih kurtardı. 63. dakikada Mykola Moroziuk'un sağ kanattan yaptığı ortaya Nakoulma yükseldi. Nakoulma'nın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı. 70. dakikada Nakoulma'nın pası ile sağ çaprazda topla buluşan Samudio, ortasını arka direkte bulunan Dario Melnjak'a yaptı. Melnjak'ın gelişine çektiği şut kaleci Fatih Öztürk'ün solundan ağlarla buluştu. 1-1 72. dakikada Morozyuk'un sağ kanattan yaptığı ortada Vedat Muriç, Caner Osmanpaşa'dan seken topu Fatih Öztürk'ün sağından ağlarla buluşturdu. 2-1 82. dakikada Aminu Umar'ın pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Prejuce Nakoulma'nın çektiği şut kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere gitti. 3-1

---KÜNYE---

Stat: Çaykur Didi Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, İbrahim Bozbey xx Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Abdullah x (Nakoulma dk. 45 xx), Petrucci xxx, Moroziuk xxx, Saadane xxx, Samudio xxx, Abarhoun xxx, Umar xxx, Mehmet x (Melnjak dk.45 xxx), Vedat Muriç xxx, Aatif xxx (Awaziem dk. 80 ?) Yedekler: Cihan, Talbi, Mustafa, Çınar, Musa, Koray, Orhan Teknik Direktörü: Okan Buruk Akhisarspor: Fatih x, Cocalic xx, Güray xx, Almeida xxx, Sissoko xx, Soares x (Onur dk. 75 x), Elvis Kofi x (Rajko Rotman dk. 50 x), Karoly xx (Avdija dk. 59 xxx), Cikalleshi xx, Antonio xx, Caner x Yedekler: Lukac, Bora, Aykut, Bokila, Zeki, Ali Kaan, Göksü Teknik Direktör: Cihat Arslan Goller: Mykola Moroziuk (dk. 15 kk.) (Akhisarspor), Melnjak (dk. 70), Vedat (dk. 72), Nakoulma (dk. 82) (Çaykur Rizespor) Kırmızı kart: Cocalic (dk. 20) (Akhisarspor) Sarı kartlar: Abarhoun, Samudio (Çaykur Rizespor), Caner (Akhisarspor)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:56 Kaynak: İHA

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