Çaykur Rizespor'dan Mohamed Abarhoun açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'dan Mohamed Abarhoun açıklaması - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor'dan Mohamed Abarhoun açıklaması

6 saat önce

Çaykur Rizespor Kulübü, oyuncuları Mohamed Abarhoun'un mide rahatsızlığı geçirmesi nedeniyle bir süre çalışmalardan uzak kalacağını bildirilirken, oyuncunun sağlık süreci hakkında bilgi verdi.

Çaykur Rizespor'dan Mohamed Abarhoun açıklaması, System.String[]

Çaykur Rizespor Kulübü, oyuncuları Mohamed Abarhoun'un mide rahatsızlığı geçirmesi nedeniyle bir süre çalışmalardan uzak kalacağını bildirilirken, oyuncunun sağlık süreci hakkında bilgi verdi.


Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Faslı stoper Mohamed Abarhoun'a mide ağrısı şikayeti sonrasında sağlık tetkikleri yapıldı. Rize'de başlanılan tetkikler sonrasında oyuncu İstanbul Acıbadem Hastanesi'ne gönderildi. Yeşil-Mavili kulüp tarafından yapılan açıklamada Abarhoun'un halen tetkiklerinin devam ettiği ifade edildi.


Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık İşleri Sorumlusu Prof. Dr. Hasan Türüt yaptığı yazılı açıklamada Mohamed Abarhoun'un sağlık süreci hakkında bilgi verdi. Oyuncunun tetkiklerinin devam ettiğini ve bu nedenle bir süre çalışmalardan uzak kalacağını ifade eden Türüt, Sportif Direktör Yılmaz Bal'ın Abarhoun'a bizzat refakat ettiğini bildirdi.


Türüt yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Sporcumuz Mohamed Abarhoun kısa bir süre önce geçirmiş olduğu mide rahatsızlığı nedeniyle, önce Rize'de tetkik edilmeye başlanmış, akabinde İstanbul Acıbadem hastanesine gönderilmiştir. Şu aşamada tetkik işlemleri sürmektedir. Bu nedenle bir süre aramızda olmayacaktır. En kısa zamanda aramıza dönmesini umduğumuz sporcu kardeşimize bu süreçte, başkanımız Hasan Kartal ve tüm yönetim kurulu üyeleri her zaman yanında olacağı mesajını bildirmiştir. Tetkik aşamasında sporcu kardeşimize sportif direktörümüz Yılmaz Bal bizzat refakat etmektedir. Sporcumuz Mohamed Abarhoun'un bu süreci en kısa sürede atlatacağını umuyor ve sporcumuza Allah'tan acil şifalar diliyoruz."


Açıklamada sosyal medyada yer alan iddiaların şu süreçte bilgi kirliliği boyutunda olduğu ifade edildi. - RİZE

Çaykur Rizespor, Acıbadem, İstanbul, Rize, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:32 Kaynak: İHA
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