Çaykur Rizespor'dan Oğulcan açıklaması - Son Dakika

Çaykur Rizespor'dan Oğulcan açıklaması

- Çaykur Rizespor'dan Oğulcan açıklaması Bakır : "Oğulcan savaşta arkadaşlarını bırakıp kaçmıştır" Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Galatasaray'a transferi gündemde olan Oğulcan Çağlayan ile açıklamalarda bulundu.

- Çaykur Rizespor'dan Oğulcan açıklaması

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Bakır : "Oğulcan savaşta arkadaşlarını bırakıp kaçmıştır"

RİZE - Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Galatasaray'a transferi gündemde olan Oğulcan Çağlayan ile açıklamalarda bulundu. Sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan için, "cepheyi bırakıp kaçtı" ifadelerini kullanan Bakır, "Oğulcan Çağlayan cephede savaşırken, cepheyi terk edip kaçmıştır. Oğulcan Çağlayan'ın Türk futbolu için zeki, çevik, ahlaklı tanımlaması vardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu söyleme aykırı bir davranışta bulundu. Oğulcan opsiyon davasında haklı olur olmaz o ayrı bir davadır fakat Oğulcan ligin bitimine 6 hafta kala bu takımın sakatlarının olduğunu bildiği halde kendi pozisyonunda bu takımın alternatifinin olmadığını bildiği halde ve 6 hafta sonra opsiyon durumu ile ilgili herhangi bir hak kaybetmeyeceğini bildiği halde cephede savaşı bırakıp kaçmıştır" dedi.

Hakem hatalarına değinen Bakır, Cüneyt Çakır'ın Rizespor aleyhinde karar vermekten vazgeçmediğini belirterek,"Cüneyt Çakır, Türkiye'nin yetiştirmiş sayılı hakemlerinden bir tanesi ama nedense Rizespor'un iç saha maçlarında, Rizespor'un aleyhinde karar vermekten vazgeçmiyor. Biz yöneticileri bırakın Rize'de herhangi bir futbolsevere bu haftanın hakemi kim olsun? diye sorun alacağınız cevap Cüneyt Çakır olmasına kim olursa olsundur. Milan Skoda çirkef mi olmak zorunda sahada penaltı kazanabilmesi için?. Uğramış olduğu pozisyonda hakemin penaltı verebilmesi için Skoda'nın birilerine saldırması mı gerekiyor. Çok sert bir darbeye maruz kalmasına rağmen sesini çıkarmayan düzgün bir futbolcu olduğu için mi penaltı hakkını alamayacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'dan Oğulcan açıklaması - Son Dakika Spor
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