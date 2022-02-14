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Çaykur Rizespor'dan "taraftarlar derneği başkanına saldırı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Çaykur Rizespor'dan "taraftarlar derneği başkanına saldırı" açıklaması Açıklaması

14.02.2022 18:32
Çaykur Rizespor'dan "taraftarlar derneği başkanına saldırı" açıklaması Açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Mardin Kızıltepe Çaykur Rizespor Taraftarlar Derneği Başkanı Harun Çınar'a saldırı yapıldığını bildirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Mardin Kızıltepe Çaykur Rizespor Taraftarlar Derneği Başkanı Harun Çınar'a saldırı yapıldığını bildirdi.

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Bugün iş yerinin önünde saldırıya uğrayan Mardin Kızıltepe Çaykur Rizespor Taraftarlar Derneği Başkanı Harun Çınar ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. Çınar'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyor, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çınar'ın Mardin Kızıltepe'deki iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Rizespor, Saldırı, Mardin, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çaykur Rizespor'dan 'taraftarlar derneği başkanına saldırı' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor'dan "taraftarlar derneği başkanına saldırı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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