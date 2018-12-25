Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'dan Trabzonspor Maçı Sonrası Açıklama

Çaykur Rizespor'dan Trabzonspor Maçı Sonrası Açıklama

1 saat önce

Çaykur Rizespor Kulübü, Trabzonspor maçı sonrası statta yaşanan olaylarlar ilgili açıklamada bulundu.

Çaykur Rizespor'dan Trabzonspor Maçı Sonrası Açıklama, System.String[]
Çaykur Rizespor Kulübü, Trabzonspor maçı sonrası statta yaşanan olaylarlar ilgili açıklamada bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Karşılaşma Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğünde sonra erdi. Maç sonrasında Çaykur Rizespor taraftarlarının bulunduğu misafir tribünlerinin tuvaletlerine verilen zararların gündeme gelmesinin ardından yeşil-mavili kulüp resmi sitesinden yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada deplasmana gelen Çaykur Rizespor taraftarlarının yol boyunca saldırıya uğramasının gündeme gelmediği ve sadece tuvalet olaylarının gündeme geldiği belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada stadyum tuvaletlerine verilen zararların kabul edilmez olduğunun altı çizildi. Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"İlk yarının son maçında Trabzon deplasmanına gelerek takımını yalnız bırakmayan, mağlup olmamıza rağmen maç sonrası futbolcularımızı bağırlarına basan Büyük Taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı için zor şartlarda yola çıkan, yol boyunca bazı saldırılara uğrayan ve yaralanan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Stadyum tuvaletlerine verilen zararın kabul edilemez olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte,deplasman yolunda taşlı ve bıçaklı saldırıdan son anda kurtulan Rizespor taraftarını görmezden gelebilen spor programlarının sadece stadyum tuvaletlerinin zarar görmesini gündeme getirmesini yanlı bir tutum olarak görmekteyiz. Geride kalan 17 haftalık periyotta alınan sonuçlar tüm camiamızda büyük bir hayal kırıklığı oldu. Taraftarımızı mutlu edememek bizleri derinden üzmektedir. Büyük Taraftarımız emin olsun ki yapacağımız takviyelerle ligin 2. yarısında onların yüzünü güldüreceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birlikte başaracağız." - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:16 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Rizespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ameliyat Olan Ogenyi Onazi'ye Ahmet Ağaoğlu'ndan Doğum Günü Sürprizi Ünlü Sunucu Saba Tümer'den Şaşırtan Açıklama: Seviyorsam, İhaneti Affederim

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür İçin 30 Milyon Euro İstiyor Bursa'da Sağlık Çalışanları 2 bin 425 Lira Promosyon Alacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 20:16:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor'dan Trabzonspor Maçı Sonrası Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]