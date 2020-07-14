Çaykur Rizespor'dan Ünal Karaman açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Çaykur Rizespor'dan Ünal Karaman açıklaması Açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, görevinden istifa eden teknik direktör Ünal Karaman'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, görevinden istifa eden teknik direktör Ünal Karaman'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ünal Karaman ile yolların ayrıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu'na istifa dilekçesini sunan teknik direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı yapılan görüşmeler sonrası yollarımızı bugün itibarıyla ayırmış bulunuyoruz. Sayın Ünal Karaman'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."

Ünal Karaman'dan açıklama

Çaykur Rizespor ile yolları ayrılan Ünal Karaman ise yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Kulübümüzde 4 Mart 2020 tarihinde başladığımız teknik adam görevlerimizden ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Göreve başladığımız andan itibaren sevgisini, desteğini, emeğini esirgemeyen her fırsatta bunu gösteren, şehir yönetiminin her kademesinde görev ifa eden kamu görevlilerinden sokaktaki her bir insanımıza samimi duygularla teşekkür eder, Çaykur Rizespor'a devam eden mücadelesinde başarılar dileriz. Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim, kalın sağlıcakla."

Çaykur Rizespor, Ünal Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:51 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'dan Ünal Karaman açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor
YORUMLAR (2)
  • yunus korkmaz viyana avusturya: hic moralinizi bozmayın soğuk kanlı olan kazanacaktır sinirlerimize hakim olalım teknik kadroyu moralman çok iyi hazirliyalim zafer bizimdir insaallah kirimizi kartlara dikkat edelim son dakkaya kadar kayseri 0,1 gaziantep kazanıyordu 9,kisi kayseri beraberliği sağladı bunu unutmayalım.mac 90,dakkadir unutmayalım,hakemle oynamayalım... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • yunus korkmaz ,viyana avusturya: enaz uc dort gec kalinmis bir karar oyle bir hainlik yaptiki zor unutulur yineda allaha cok sukur once malatya macina bakalim,teknik heyete tafsiyem takimi cok iyi dinlendirmek lazim futbolcularin yemeklerini dahi kontrollu yedirmek lazim tek kelime olaganustu durum ilan etmek lazim kampa alinmalari ve kasimpasa macini antreman yerine izlettirilesi lazim Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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