Çaykur rizespor - demir grup sivasspor: 2-1

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xxx), Aleks Taşçıoğlu (xxx), Erdem Bayık (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx), Chatziisaias (xx), Abarhoun (xx), Moroziuk (xx), Melnjak (xxx), Attamah (xx), Vetrih (xx), Boldrin (xx) (Dk. 76 Abdullah xx), Samudio (xxx), de Pauw (xx)(Dk. 90 Barış x) , El Kabir (xx) (Dk. 13 Oğulcan xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx), Appindangoye (xx), Caner (xxx), Ziya (xx), Goiano (xxx), Hakan (xx), Cofie (xx)(Dk. 65 Kone xx), Erdoğan (xx)(Dk. 60 Dos Santos (xx), Mert (xx)(Dk. 80 Rybalka x), Emre (xx), Yatabare (xxx)

GOLLER: Dk. 53 Samudio, Dk. 57 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 79 Dos Santos (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Oğulcan (Çaykur Rizespor), Appindangoye, Emre (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 2'nci haftasında Çaykur Rizespor, kendi sahasında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

14'üncü dakikada Boldrin'in ceza sahasına girmeden çektiği sert şutta top direğin dibinden az farkla auta gitti.

28'inci dakikada Emre'nin ceza sahasına gönderdiği topu Yatabare bekletmeden Mert'e çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta topu kaleci Gökhan ayaklarıyla çıkardı.

37'nci dakikada de Pauw'un savunma arkasına yolladığı uzun pasta topla buluşan Oğulcan'ın şutunda top kalecinin üzerinden dışarıya gitti.

41'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan de Pauw'un şutunda kaleci Samassa yaptığı kurtarışla topun ağlara gitmesine engel oldu.

52'nci dakikada Appindangoye ceza sahası içinde Abarhoun'u çekince maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

53'üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Samudio topu ağlara gönderdi. 1-0

57'nci dakikada de Paul'un pasıyla ceza sahası içinde buluşan Boldrin'in sert şutunda top kaleci Samassa'nın çabasına rağmen ağlarla buluştu. 2-0

79'uncu dakikada Kone'nin pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Dos Santos kaleci Gökhan'ın solundan düzgün vuruşu ağlarla buluştu. 2-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin galibiyeti ile sona erdi.

TAKIMLAR SAHAYA SİYAH PANKARTLA ÇIKTI

Maç öncesi iki takımın futbolcuları sahaya Kırklareli'de kızının gözü önünde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için siyah pankartla çıktı. Maç boyunca taraftarlar da 'kadına şiddete hayır' şeklinde tezahürat yaptılar.