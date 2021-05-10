Çaykur Rizespor, deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor'da sarı kart ceza sınırında bulunan Selim Ay , İsmail Köybaşı , Tunay Torun , Erik Sabo, Montassar Talbi ve Mykola Moroziuk, Gaziantep maçında kart görmeleri halinde ligin son haftasında Medipol Başakşehir ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Rize temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Yassine Meriah ile sakatlıkları bulunan Fernando Boldrin, Godfred Donsah, Yasin Pehlivan ve Fabricio Baiano, kadroda yer alamayacak.

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