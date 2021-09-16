Çaykur Rizespor destek bekliyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Biraz sabra, biraz desteğe, biraz inanmışlığa, ne olursa olsun taraftar dediğimiz gerçek formanın sahibi olan insanların desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Uygun, Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni bir takım kurduklarını, listede ilk sırada yer alan oyuncularını takıma katamadıklarını, transferlerin ise takıma geç katılması ile sakatlıkların takımı olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Ligin ilk dört haftasında beklentilerin uzağında kaldıklarını ifade eden Uygun, "Biraz sabra, biraz desteğe, biraz inanmışlığa, ne olursa olsun taraftar dediğimiz gerçek formanın sahibi olan insanların desteğine ihtiyacımız var. Onların yapacağı her söylem, her kötü baskı takımımızı etkileyecektir." diye konuştu.

Mücadelenin yeni başladığını işaret eden Uygun, "Bizim çok daha fazla çalışmaya, çok daha fazla takım hüviyetine bürünmeye, takım ruhunu oturtturmaya ihtiyacımız var. Dünü dünde bırakıp yepyeni bir sayfa açmamız lazım. O sayfayla hep birlikte güzel günlere koşmamız lazım. Ligin bizim için yeniden başladığı, elimizdeki kadro ile kazanmaya odaklı bir takımı sevenlerimize izleteceğiz. Nerede başladığının değil nerede bitirdiğinin, korkakların değil cesaretlilerin başardığı, izlerken herkesin keyif aldığı bir Rizespor'u Allah'ın izni ile bundan sonra izletmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Uygun, Bolasie'nin hafif ağrıları nedeni ile idmana çıkmadığını vurgulayarak, Dabo ve Mendes'in sakatlıklarının devam ettiğini kaydetti.

Hakemlerin erken tartışılmaya başlandığını aktaran Uygun, şöyle devam etti:

"Çok genç ve idealist hakemlerimizde var. Fakat gördüğünü veremeyen, verdiğini yanlış veren, VAR konusunu planlayamayan bir sistem var. Burada eğitim sistemini değiştirmek gerekiyor. Hakemlerimizin bağımsız bir kurum şeklinde tamamen federasyondan bağımsız bir şekilde profesyonelliği genişleterek doğru planlama ile hakem camiasının daha adil adalet dağıtan bir mekanizmayı sahada görmemiz gerekiyor. Hala sahada insan üç metre önündeki faulü göremeyip VAR'dan bekliyorsa o hakemin hakemliği tartışılır."

"Uyum sağlamaya çalışıyorum"

Yeşil-mavili ekibin forvet oyuncusu Joel Pohjanpalo ise takıma ve Türkiye'ye uyum sağlamaya çalıştığını ama çok iyi bir ortamın olduğunu belirtti.

Türkiye'deki futbola alışmaya çalıştığını kaydeden Pohjanpalo, "Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Maalesef henüz galibiyet alamadık. Galibiyet geldikten sonra takımın düzeleceğini, benim adapte olacağımı ve çok iyi bir sezon geçireceğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Orta saha oyuncusu Tyler Boyd da daha çok çalışmaları gerektiğini, takımın uyum yakaladıktan sonra çok daha başarılı olacağını, Adana Demirspor karşısında üç puan hedeflediklerini söyledi.

Öte yandan yeşil-mavili ekip Uygun, yönetiminde Çaykur Didi Stadında Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman ilk 20 dakikanın ardından basına kapalı gerçekleşti.