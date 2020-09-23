Çaykur Rizespor, Doğan Erdoğan'ı transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bir süre önce Trabzonspor'dan ayrılan Doğan Erdoğan'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bir süre önce Trabzonspor'dan ayrılan Doğan Erdoğan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kulüp başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde sözleşme imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, sözleşmenin 3 yıllık olduğu kaydedildi.
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