Çaykur Rizespor, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen 24 yaşındaki Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Erdoğan, Kulüp Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan ve Sportif Direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini yeşil-mavlili kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. - RİZE

Çaykur Rizespor , Trabzonspor ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hırsızlar bunu da yaptı! Yaşlı adamın 80 bin lirasını çalıp evi ateşe verdiler