Çaykur Rizespor, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, Trabzonspor ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen 24 yaşındaki Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Erdoğan, Kulüp Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan ve Sportif Direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini yeşil-mavlili kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. - RİZE
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:05 - Kaynak: İHA
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