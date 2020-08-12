Çaykur Rizespor, Erzurum'da çalışmalarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Erzurum'da başladığı yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Yeni sezona yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile girecek olan Çaykur Rizespor'da hazırlıklarını günde çift antrenmanla devam ediyor. 9 Ağustos'ta Erzurum'da toplanan yeşil-mavili ekip, 2020-2021 sezonu birinci hazırlık dönemi üçüncü çalışmasını bugün yapılan antrenmanla gerçekleştirdi.