Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Karadeniz ekibi, çalışmalarına yarın devam edecek.

Akşam idmanında ise oyuncular, ısınma bölününün ardından 5'e 2 pas çalışması yapıp, önce dar alanda, sonra ise tam sahada çift kale maç oynadı.

Teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah koordinasyon ağırlıklı çalışma ve dar alanda pas antrenmanı yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor , yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum 'da günü çift antrenmanla tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 19:31

Kaynak: AA

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