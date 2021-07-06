Çaykur Rizespor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Karadeniz ekibinin, günü tek antrenmanla tamamladığı aktarıldı. Isınma ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idmanda, taktiksel organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde durulduğu kaydedildi.

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