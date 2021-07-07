Çaykur Rizespor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Günü tek antrenmanla tamamlayan Karadeniz ekibi, ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idmanda, taktiksel organizasyonlar, pas ve dar alan oyunları üzerinde durdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavili oyuncular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalıştı.

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı