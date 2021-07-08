Çaykur Rizespor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampındaki antrenmanlarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavili oyuncular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalıştı.

Günün ilk çalışması öncesi sağlık testleri için kan örneği veren takım, daha sonra hız ve kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. İdman, koordinasyon çalışmasıyla son buldu.

Günün ikinci antrenmanında ise teknik ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu.