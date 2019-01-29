Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor, Evinde 4 Ay Sonra Kazandı

Çaykur Rizespor, Evinde 4 Ay Sonra Kazandı

11 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Çaykur Rizespor, 4 ay sonra sahasında galibiyet sevinci yaşadı.

Çaykur Rizespor, Evinde 4 Ay Sonra Kazandı, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Çaykur Rizespor, 4 ay sonra sahasında galibiyet sevinci yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Akhisarspor'a karşı 3-1'lik bir galibiyet elde eden Çaykur Rizespor, üst üste 2'nci galibiyetini aldı. Bu sonuçla Karadeniz temsilcisi 4 ay sonra evinde 3 puan ile tanıştı. Yeşil-mavililerin, ligin 7'nci haftasında sahasında Fenerbahçe'a 3-0 kazandığı maçın ardından kendi sahasında oynadığı son 4 maçta galibiyet elde edememişti. Karadeniz temsilcisi, evindeki Fenerbahçe galibiyetinin ardından Konyaspor ile berabere kalırken, Başakşehir'e karşı 2-1 mağlup olmuştu. Rize ekibi, ardından Ankaragücü ve Aytemiz Alanyaspor ile 1-1'lik skorlarla sahadan bir puanla ayrılmıştı. 

Çaykur Rizespor, ligin ilk devresinden 12 puan çıkartırken, ikinci devrenin ilk 2 maçını da kazanıp, hanesine yazdırdığı 6 puanla, puanını 18'e yükseltti.  

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:21 Kaynak: DHA

Karadeniz, Çaykur Rizespor, Spor
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