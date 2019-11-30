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Çaykur Rizespor evinde farklı kazandı

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u konuk etti.

Çaykur Rizespor evinde farklı kazandı, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u konuk etti. Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

2. dakikada Konyaspor savunmasının hatalı pasının ardından topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

9. dakikada sağ kanattan topla buluşan Oğulcan çizgi dibine kadar inerek yaptığı ortada ceza sahası içinde Umar kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

11. dakikada Melnjak'ın ayağından seken topla ceza sahası dışında buluşan Milosevic'in gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 2-1

37. dakikada Attamah'ın pasında ceza sahası içinde Samudio'nun şutunda Skubic topu uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARI

53. dakikada Milosevic yaklaşık 25 metreden vuruşunu yapıyor, yerden seken topu Zafer Görgen güçlükle kornere çelmeyi başarıyor.

73. dakikada orta sahadan hızla ilerleyen Sasse topu ayağından açıyor ancak Marin Anicic'e çarpan top tekrar önünde kalıyor penaltı noktasına yakın bir yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderiyor. (3-1)

90+2. dakikada sağ kanattan Attamah pasını Yan Sasse'ye veriyor. Sesse önünü açıp kaleye şutunu çekiyor. Sasse'nin şutu direkten dönüyor.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya xxx, Ekrem Kan xxx, İbrahim Bozbey xxx

Çaykur Rizespor: Zafer xxx, Abarhoun xx, Talbi xx, Abdullah xxx, Attamah xxx, Oğulcan xxx, Samudio xxx (Scepovic dk. 89 ?), Umar xxx, Vetrih xxx (Yan Sasse dk. 64 xx), Melnjak xx, Orhan xx (Moroziuk dk. 90+3 ?)

Yedekler: Tarık, Atakan, Yusuf, Barış, Dimitrios, Burak, Oğuz Kağan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Konyaspor: Serkan x, Fallou Diagne x, Jens Jasson xx, Ömer Aali xx, Riad Bajic xx, Deni Milosevic xx (Erdon Daci dk. 69 x), Anicic xx, Amir Hadziahmetovic x (Paolo Hurtado dk. 81 ?), Faruku Miya xx, Ferhat xx (Levan Shengelia dk. 45 x), Nejc Skubic xx

Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit, Volkan, Selim, Mücahit Can, Savaş, Ali

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Oğulcan (dk. 2), Umar (dk. 9), Yan Sasse (dk. 73) (Çaykur Rizespor), Deni Milosevic (dk.11) (Konyaspor)

Sarı kart: Oğuz Kağan (Çaykur Rizespor)

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:10 Kaynak: İHA
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