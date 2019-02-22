Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

39 dakika önce

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Hüseyin Göçek (xxx), Esat Sancaktar (xxx), Mustafa Sönmez (xxx)ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx) - Awaziem (xxx), Abarhoun (xxx), Moroziuk (xxx), Melnjak (xxx), Abdullah (xxx), Azubuike (xxx), Boldrin (xx) (Dk. 80 Samudio (xx), Aatif (xxx)(Dk. 90 Nakoulma xx), Umar (xxx)(Dk.

Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0, System.String[]


STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xxx), Esat Sancaktar (xxx), Mustafa Sönmez (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx) - Awaziem (xxx), Abarhoun (xxx), Moroziuk (xxx), Melnjak (xxx), Abdullah (xxx), Azubuike (xxx), Boldrin (xx) (Dk. 80 Samudio (xx), Aatif (xxx)(Dk. 90 Nakoulma xx), Umar (xxx)(Dk. 67 Saadane (xxx), Muriç (xxx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Fabian (x) - Mina (x), Mustafa (x), Seth (x), Erkan (x) (Dk. 85 Bülent), Robin (Dk. 3 Murat xx), Donald (x), Aleksic (x), Ahmed (xx)(Dk. 65 Barış (x), Guilherme (x), Eren (x)

GOLLER: Dk. 27 Aatif, Dk. 90+4 Vedat Muriç, 90+6 Nakoulma (Çaykur Rizespor

SARI KARTLAR: Abarhoun, Nakoulma (Çaykur Rizespor) - Aleksic, Mina, Donald  (Evkur Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 27'nci dakikada Aatif, 90+4'üncü dakikad Vedat Muriç ve 90+6'ncı dakikada Nakoulma kaydetti. 

17'nci dakikada Ahmed'in pasıyla altıpas üzerinde topla buluşan Aleksic'in şutunda top üstten auta çıktı.

24'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ahmed'in bekletmeden çektiği şutta kaleci Gökhan sağına uzanarak topu kurtardı.

27'nci dakikada Umar'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Boldrin bekletmeden pasını Aatif'a çıkarttı. Aatif'ın sol ayağıyla yerden düzgün bir şekilde çektiği şutta top ağlarla buluştu. 1-0.

47'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmed'in şutunu kaleye yönelirken Abarhoun son anda çizgi önünde müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

52'inci dakikada Aleksic'in rakip ceza sahasının hemen dışından sert şutunda topu Gökhan güçlükle çeldi.

54'üncü dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören Boldrin'in sert şutunda top direğin yanından auta çıktı.

75'inci dakikada ceza sahası üzerinde kaleci ile karşı karşıya kalan Aatif'in şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

77'nci dakikada Awaziem'in müdahelesi ile yerde kalan Eren'in pozisyonunda maçın hakemi Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen Göçek, penaltı kararını iptal etti.

90+4'üncü dakikada kaleci Fabian'dan dönen topu takip eden Vedat Muriç'in vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0.   

90+6'ncı dakikada Azubuike'nin pasında ceza sahasında kaleci Fabien ile karşı karşıya kalan Nakoulma'nın şutunda top ağlarla buluştu. 3-0

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:41 Kaynak: DHA

Evkur, Çaykur Rizespor, Çaykur, Spor
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