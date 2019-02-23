Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından

Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından

30 dakika önce

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Burak, 3-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrasında düzenlediği basın toplantısında iyi oynayarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından, System.String[]


 

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Burak, 3-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrasında düzenlediği basın toplantısında iyi oynayarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Çaykur Rizespor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Maçtan önce kafalarında sadece kazanmak olduğunu belirten Okan Buruk, "Taraftarımız muhteşem bir atmosfer yarattı. İstekliydik mücadele ettik. Rakipten daha çok pas yapamaya çalıştık. Rakibimiz uzun toplarla ikinci paslarla gelmeye çalıştı. Sakatlıklar rakip takımın hamlelerini engelledi. İyi oynadık ve çok önemli bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti camiamıza armağan ediyorum. Çok güzel bir gün geçirdik. Rakibimize kupada ve ligde başarılar diliyorum" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Erol Bulut'un maç sonrası basın toplantısında 'sadece adalet' yönündeki açıklamasının sorulduğu Buruk, "Erol hoca zannedersem başka maçı seyretti. Takım olarak bu yıl çok başarılılar. Ama bu maçta bazı şansızlıklar yaşadılar. Bir pozisyonla bu maçı böyle yorumlaması yanlış olmuştur. Biz rakibinizin başarısını alkışlıyoruz. Ama kaybedince de rakiplerini alkışlamayı bilmeliler" ifadelerini kullandı.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ise sadece söyleyecek tek şey var diyerek, "Adalet diyorum ve gerisini siz doldurabilirsiniz" ifadeleri ile basın toplantısını sonlandırdı. - Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:21 Kaynak: DHA

Spor
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