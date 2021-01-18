Sabo, Fatih Karagümrük'te bu sezon 5 gol attı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz Fatih Karagümrük forması giyen Erik Sabo ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. 29 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu, yarın Rize'ye gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor , Fatih Karagümrük 'te oynayan Erik Sabo ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ün Slovak futbolcusu Erik Sabo ile anlaştı - Son Dakika Spor

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