Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Yeşil-mavili ekipte milli takımlardan henüz dönmeyen Gökhan Akkan, Dario Melnjak ve Amedej Vetrih, idmanda yer almadı.

Sahada gruplara ayrılan oyuncular, top kapma çalışması ile başlayan antrenmanı dar alanda yapılan pas çalışmasının ardından koşuyla tamamladı.

Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı

Sergen Yalçın, transfer için iki oyuncunun ismini verdi: Gökhan Töre ve Josef de Souza'ya sıcak bakıyorum