Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçından öğrendiğimiz 5 gerçek! - Son Dakika
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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçından öğrendiğimiz 5 gerçek!

6 saat önce

İşte Rizespor-Fenerbahçe maçından ön plana çıkan 5 maddeJAILSON MÜTHİŞ GOLÜJailson yaklışık 30 metreden vurduğu şutla 2019 yılının en güzel gollerinden birine imza atmakla kalmadı, Fenerbahçe'ye de zorlu Rize deplasmanında üç puanı getirdi.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçından öğrendiğimiz 5 gerçek!, System.String[]

İşte Rizespor- Fenerbahçe maçından ön plana çıkan 5 madde


JAILSON MÜTHİŞ GOLÜ


Jailson yaklışık 30 metreden vurduğu şutla 2019 yılının en güzel gollerinden birine imza atmakla kalmadı, Fenerbahçe'ye de zorlu Rize deplasmanında üç puanı getirdi.


KRUSE YOKLARI OYNADI


Kruse bu maçta da yokları oynadı. Aktif bölgede sürekli kaybolup gitti. Herkes ondan bir şeyler bekliyor ama Kruse bile bu beklentilere ne zaman cevap verecek bilmiyor.


YANAL ÇÖZÜM BULMALI


Fenerbahçe kazandı ancak oyun olarak keyif vermiyor. Saman alevi gibi parlayıp sönen bir Fenerbahçe var Yanal buna ikinci devre öncesi çözüm bulmalı.


ZANKA EL BOMBASI GİBİ


F. Bahçe savunmasında Zanka'nın yaptığı hatalar bitmek bilmiyor. adam kaçırıyor bire birde etkisiz kalıyor. Maç boyu onun açıklarını Jailson kapattı.


DENİZ'DE ISRAR EDİLMELİ


Deniz Türüç her hafta üstüne koyarak devam ediyor. Ersun hoca onda ısrarını sürdürmeli. Serbest vuruşlar da ona emanet edilmeli.


Fenerbahçe, Rizespor, Jailson, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:40 
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