Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçından öğrendiğimiz 5 gerçek!

İşte Rizespor- Fenerbahçe maçından ön plana çıkan 5 madde



JAILSON MÜTHİŞ GOLÜ



Jailson yaklışık 30 metreden vurduğu şutla 2019 yılının en güzel gollerinden birine imza atmakla kalmadı, Fenerbahçe'ye de zorlu Rize deplasmanında üç puanı getirdi.



KRUSE YOKLARI OYNADI



Kruse bu maçta da yokları oynadı. Aktif bölgede sürekli kaybolup gitti. Herkes ondan bir şeyler bekliyor ama Kruse bile bu beklentilere ne zaman cevap verecek bilmiyor.



YANAL ÇÖZÜM BULMALI



Fenerbahçe kazandı ancak oyun olarak keyif vermiyor. Saman alevi gibi parlayıp sönen bir Fenerbahçe var Yanal buna ikinci devre öncesi çözüm bulmalı.



ZANKA EL BOMBASI GİBİ



F. Bahçe savunmasında Zanka'nın yaptığı hatalar bitmek bilmiyor. adam kaçırıyor bire birde etkisiz kalıyor. Maç boyu onun açıklarını Jailson kapattı.



DENİZ'DE ISRAR EDİLMELİ



Deniz Türüç her hafta üstüne koyarak devam ediyor. Ersun hoca onda ısrarını sürdürmeli. Serbest vuruşlar da ona emanet edilmeli.



