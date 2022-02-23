Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

23.02.2022 18:58
Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Maç öncesi çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi, günü Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen çift antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleri ile başlayan günün ilk antrenmanı top kapmaca ile devam ederek çift kale maç ile son buldu. Günün ikinci antrenmanında da top kapmaca ve taktik çalışması yapıldı.

Öte yandan sakatlıkları devam eden file bekçisi Gökhan Akkan ile Aminu Umar takımdan ayrı olarak bireysel çalışmasını sürdürdü.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Karadeniz, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü - Son Dakika


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