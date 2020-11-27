Çaykur Rizespor, Galatasaray karşısında galibiyete odaklandı - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Galatasaray karşısında galibiyete odaklandı

27.11.2020 11:09

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecekleri maçı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecekleri maçı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin son altı haftasında 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 12 puan topladıklarını, bunun da kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Galatasaray ile sahalarında zor bir maça çıkacaklarını vurgulayan Kartal, geçen sezon Rize'de oynanan karşılaşmada rakip oyuncular Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sakatlanmalarının hala kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Kartal, futbolcu sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, "İnşallah sakatlık yaşanmayan çok güzel bir maç olur ve zevkle izleriz. İnşallah üç puanı biz alırız. Galatasaray ile takımımızı karşılaştırdığımızda, biz aşağıda değiliz. Şu aşamada bir tık yukarıdayız. Galatasaray iyi bir takım ama şu an baktığımızda, sporcuları değerlendirdiğimizde, biz daha iyi durumdayız. İnşallah Galatasaray maçında problem yaşanmaz, hakemlerin yanlış kararları olmaz. Hakem kararları maç sonuçlarını etkiliyor. İnşallah keyifli bir maç olur, sonuç lehimize olur ve Galatasaray'dan üç puan alarak yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'daki eksik oyuncuların kendileri için avantaj olabileceğine işaret eden Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette yerine oynayacak çok farklı oyuncular olacak. Son haftalarda iyi işler yapıyoruz. Galatasaray maçı veya sonrasında oynayacağımız Fatih Karagümrük maçında alacağımız sonuçlar bizim motivasyonumuzu bozmamalı. Kümede kalma diye bir hedef olmamalı. Önümüzdeki hedefimiz daha yukarılara çıkmak. Üst sıraları yakalamak için çalışıyoruz. Artık eskisi gibi sadece 4-5 takımdan biri şampiyon olacak diye bir şey yok. 'Dünya beşten büyüktür.' diyor Cumhurbaşkanı'mız. Geçen sezon Medipol Başakşehir şampiyon oldu. Bu sezon neden Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor veya başka bir Anadolu kulübü olmasın."

Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'a transferi

Eski oyuncuları Oğulcan Çağlayan'ın geçen sezon bitime 6 hafta kala sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldığını anımsatan Kartal, futbolcunun yönlendirildiğine inandığını kaydetti.

Oğulcan Çağlayan'ı yanlış yönlendirenleri suçlu gördüğünü aktaran Kartal, "Oğulcan'ın bitime 6 hafta kala kulübü terk etmesi kendi lehine değildir. Futbol piyasası çok büyük bir piyasa değil. Herkes birbirini tanıyor. Yaptığı hareket yanlıştır ama Oğulcan'a da suç bulmuyorum. O yanlışı yaptıranları az çok biliyoruz. Böyle devam etsinler. Oğulcan Çağlayan ile ilgili gerekli işlemler için başvurduk. Sonucu bekleyeceğiz." diye konuştu.

Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini normal süre içerisinde uzattıklarını, oyuncunun ise başkalarının yönlendirmesiyle takımda devam etmeme kararı aldığını ileri sürdü

"Alacağımızı tahsil etmeye başladık"

Kartal, geride kalan sezon başında Fenerbahçe'ye sattıkları Vedat Muric'in İtalya'nın Lazio ekibine transferinden kaynaklı bonservisinden yüzde 15 alacakları olduğunu hatırlatırken, ilk taksidin kendilerine ulaştığını belirtti.

Fenerbahçe'nin bu transfer nedeniyle kendilerine ödeme yaptığını söyleyen başkan Kartal, "Alacağımızı tahsil etmeye başladık. Bize ilk taksit olarak 650 bin avro geldi. Üç yıla yayılan bir anlaşması var. Sayın Ali Koç, konuşmamızda söyledi. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Kağıt üzerinde yazan belli. Fenerbahçe ile bir sıkıntı yaşamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 sürecinin zorlu geçtiğini de anlatan Kartal, "Camiaların, sporcuların hastalanmaması için elinden geleni yapması lazım. Sağlık göz önüne alınarak düzen kurmak gerekli. Bir takım maça çıkamayacak şekilde hastalığa yakalandıysa, müsabakayı iptal etmenin, geciktirmenin bir anlamı yok. Aşağıdan gelen sporcularla maç oynansın. Bu hastalığa yakalanmamak için her kulüp ve sporcu kendi üzerine düşen görevi yapmalı." diyerek sözlerini tamamladı.

Çaykur Rizespor, Galatasaray karşısında galibiyete odaklandı
Çaykur Rizespor, Galatasaray karşısında galibiyete odaklandı
Çaykur Rizespor, Galatasaray karşısında galibiyete odaklandı
Çaykur Rizespor, Galatasaray karşısında galibiyete odaklandı

Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Kartal, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Galatasaray karşısında galibiyete odaklandı - Son Dakika Spor


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