Çaykur Rizespor, Galatasaray maçına odaklandı - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçına odaklandı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, diğer takımlara nazaran yeni tip koronavirüs salgınını nedeni ile verilen arada lige biraz daha iyi hazırlandıklarını, Galatasaray maçıyla birlikte güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçına odaklandı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, diğer takımlara nazaran yeni tip koronavirüs salgınını nedeni ile verilen arada lige biraz daha iyi hazırlandıklarını, Galatasaray maçıyla birlikte güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Yeşil-mavili kulübün başkanı Hasan Kartal, Fındıklı ilçesine bağlı Aslandere köyünde, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kartal, koronavirüs sürecinde futbol heyecanından uzaklaştıklarını belirterek, "Futbol heyecanının yeniden başlaması gayet güzel olacak ama tabii ligler ne şekilde biter, nasıl olur bunu bilemeyiz. İnşallah önümüzde sıkıntılı problemli bir dönem görmeyiz." dedi.

Oynanacak olan sekiz haftada şans faktörü biraz daha önde olacak gibi göründüğü ifade eden Kartal, şunları kaydetti:

"Bazı takımlar sıkıntı yaşayabilir. Bu problemlerin neler olduğunu zaman gösterecek bize. Çaykur Rizespor olarak bizim ilk maçımız kendi sahamızda Galatasaray ile olacak. Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularımla görüştüm hepsi hazır. Bu süreçte bizim takım daha önceden toparlandı ve çalışmalara başladı. Diğer kulüplere nazaran biraz daha iyi hazırlandığımız düşünüyorum. Galatasaray maçıyla birlikte ligde iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ligin son sekiz haftası içinde fikstür gereği daha çok kendi rakiplerimizle mücadele edeceğiz. Bu maçlardan gereken puanları toplayıp ligde kalacağımızı düşünüyorum."

Kartal, geçen sezon Rize'de oynadıkları Galatasaray maçının kendisine göre tarihi bir karşılaşma olduğunu belirterek, "O maçta yapılan haksızlıklar bu ligde başka bir maçta olamadı. Ben öyle düşünüyorum. Bundan sonra bu tip hakem hataları olur mu? Ben zannetmiyorum. Olmaz. Hiçbir hakem bundan sonra cesaret edemez. Galatasaray takımından bir alacağımız var. Bu hafta inşallah o alacağımız alırız. Takdir Allah'ındır." ifadelerini kullandı.

TFF'nin aldığı karara saygı duyuyoruz

TFF'ye sunulan küme düşme kaldırılsın önerisine 'evet' dediklerini, bu öneriye katılan 7 kulüp içinde kendileri de olduğunu hatırlatan Kartal, şöyle konuştu:

"MKE Ankaragücü başkanının başlatmış olduğu 'ligde bu sezon küme düşme olmasın' önerisine biz öncü olmadık ama bizde katıldık. Buna katılmamıza en büyük etken de pandemi başlamadan önceki kulüplerin durumu ile şimdiki durumları önemli. O zaman yükselişte olan hazır olan veya düşüşe geçen kulüpler vardı. Şimdi son sekiz haftada ne olacağını göreceğiz. Ben adil bir müsabakaların ve sonuçların olmayacağını düşündüğüm için katıldık ve o yedi kulüp arasında yer aldık. Çünkü dünya genelinde büyük bir hastalık yaşadık. TFF'nin aldığı karara saygı duyuyoruz. İnşallah sekiz haftayı iyi bir şekilde bitirerek bu ligi tamamlayacağız. Genel olarak bakıldığında kulüplerin ekonomik sıkıntısı çok. Bizim aşırı bir şekilde ekonomik olarak bir sıkıntımız yok ve bu yüzden sporcularımıza her hangi bir indirim talebinde bulunmadık."

Vedat'ın başarılı olması bizim için bir övünç kaynağıdır

Fenerbahçe'de forma giyen Vedat Muric ile ilgili Kartal, "Vedat'ın başarılı olmasını çok istiyorum. Başka bir kulübe gidip ve gitmeyeceğini bilmiyorum. Eğer Fenerbahçe takımından başka bir kulübe transfer olması halinde bizim o satıştan yüzde 15 pay hakkımız var. Bunun dışında Vedat iyi bir çocuk ve başarılı bir futbolcu. Her şeyde para değil. Vedat'ın başarılı olması bizim için bir övünç kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde yer alan 14 yabancı futbolcu sayısının kesinlikle fazla olduğuna işaret eden Kartal, "Bu kuralın aniden düşmesi olmaz. Düşecekse kademeli bir şekilde düşmeli. Önümüzdeki yıllara yaymak lazım. Bana göre hiç olmasın derim. Yerli oyuncularla oynayalım derim. Zaten önümüzde ki dönemlerde yerli oyunculara daha çok önem verilecek. Her kulüp kendi altyapısına önem vermeli. Çaykur Rizespor olarak bu çalışmanın içindeyiz. Önümüzde ki 3-5 sene içinde altyapımız iyi olacak. Zaten Çaykur Rizespor'un kurtuluşu da altyapıdan geçer." diye konuştu.

Kartal, bu sezon sözleşmesi sonra erecek olan Oğulcan Çağlayan'ın adının Galatasaray takımı ile anıldığını hatırlatarak, "Ben Oğulcan'ın Galatasaray takımı ile anlaştığını bilmiyorum ama eğer Oğulcan bu hafta oynayacağımız Galatasaray takımına karşı çok iyi oynarsa bence Galatasaray'a gittiği zaman forma şansı bulur. Bu hafta iyi oynayamazsa zannediyorum ki Oğulcan Galatasaray takımında yedekten kurtulamaz. İnşallah iyi oynar. Oğulcan'dan bir sıkıntımız yok." şeklinde görüş belirtti

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Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Galatasaray maçına odaklandı - Son Dakika Spor
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