Çaykur Rizespor galibiyet pozunu 'İtinayla plaka yazılır: 53' diyerek paylaştı

3'lük skorla mağlup etti. Karadeniz ekibi maçın ardından 5-3'lük skoru Rize'nin plakası olarak paylaştı.
Süper Lig'in 36. haftasında Konyaspor'u sahasında 5-3 mağlup eden Çaykur Rizespor, ligdeki yükselişini sürdürdü. 13. sıradan 11. sıraya yükselerek Konyaspor'u geride bırakan Karadeniz ekibi maçın ardından galibiyet pozu verdi. Yeşil-mavililer, 5-3 biten maçın ardından 'İtinayla plaka yazılır: 5-3' ifadelerini kullandı. - RİZE
Kaynak: İHA
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