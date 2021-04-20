Çaykur Rizespor galibiyet pozunu 'İtinayla plaka yazılır: 53' diyerek paylaştı

3'lük skorla mağlup etti. Karadeniz ekibi maçın ardından 5-3'lük skoru Rize 'nin plakası olarak paylaştı.

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