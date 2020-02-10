Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına Adana'da hazırlanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına Adana'da hazırlanacak - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına Adana'da hazırlanacak

6 saat önce

Süper Lig'de bu akşam oynanması gereken Göztepe maçı için İzmir'e yoğun kar yağışı nedeniyle gidemeyen Çaykur Rizespor, gelecek haftaki Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını Adana'da yapacak.

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına Adana'da hazırlanacak, System.String[]

Süper Lig'de bu akşam oynanması gereken Göztepe maçı için İzmir'e yoğun kar yağışı nedeniyle gidemeyen Çaykur Rizespor, gelecek haftaki Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını Adana'da yapacak.

Çaykur Rizespor kafilesi, Süper Lig'in 21'inci hafta müsabakası için önceki gün Göztepe deplasmanına gitmek istedi. Ancak, Karadeniz ekibi, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon Havalimanı'ndaki seferlerin akmasıyla İzmir'e gidemedi. Bunun üzerine Çaykur Rizespor durumu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerine iletti ve Göztepe maçının ertelenmesi talebinde bulundu. TFF de bu talebi olumlu bularak maçı erteledi.Halen Rize'de bulunan Çaykur Rizespor kafilesi, yarın hava yoluyla Adana'ya giderek 22'nci hafta müsabakası olan Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başlayacak. Adana Demirspor Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürecek olan yeşil-mavililer, ardından Gaziantep'e geçecek.


Çaykur Rizespor, Gaziantep, İzmir, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eve sevgilisini getirdiği için tartıştığı babasının katili oldu
Boateng: Beşiktaş'ta 3 yıl kalmak isterim Doktoru jiletle yaralayan saldırgan, savunmasında kendisinde büyü yapıldığını iddia etti Şehit ateşi Gaziantep'e düştü

Son Dakika Haberleri
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli'nin klip çekimine koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:55:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına Adana'da hazırlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]