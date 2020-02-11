Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına Adana'da hazırlanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına Adana'da hazırlanacak - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına Adana'da hazırlanacak

6 saat önce

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü deplasmanda yapacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdüreceği Adana'ya geldi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü deplasmanda yapacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdüreceği Adana'ya geldi.

Hava yoluyla kente gelen Karadeniz ekibi, takım otobüsüyle konaklayacağı otele gitti.

Gaziantep FK maçının hazırlıklarını Adana Demirspor Tesisleri'nde sürdürecek Karadeniz ekibi, çalışmalarını tamamladıktan sonra karşılaşma için Gaziantep'e geçecek.

Çaykur Rizespor'un, ligin 21. haftasında dün deplasmanda Göztepe ile yapması planlanan maç, olumsuz hava şartları nedeniyle Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması nedeniyle ertelenmişti.

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına Adana'da hazırlanacak

Çaykur Rizespor, Gaziantep, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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