Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına Adana'da hazırlanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına Adana'da hazırlanacak - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına Adana'da hazırlanacak

6 saat önce

Hava yoluyla kente gelen Karadeniz ekibi, takım otobüsüyle konaklayacağı otele gitti.

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına Adana'da hazırlanacak, System.String[]

Hava yoluyla kente gelen Karadeniz ekibi, takım otobüsüyle konaklayacağı otele gitti.


Gaziantep FK maçının hazırlıklarını Adana Demirspor Tesisleri'nde sürdürecek Karadeniz ekibi, çalışmalarını tamamladıktan sonra karşılaşma için Gaziantep'e geçecek.


Çaykur Rizespor'un, ligin 21. haftasında dün deplasmanda Göztepe ile yapması planlanan maç, olumsuz hava şartları nedeniyle Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması nedeniyle ertelenmişti.


Zidane ve Bale'in Real formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde attıkları benzer müthiş iki golü izliyoruz...

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Karadeniz, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:23 
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YORUMLAR (1)
  • yunus korkmaz viyana-avusturya: rizenin aslanları bu maçı insaallah alacaksınız size başarılar diliyorum.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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