Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep (Maç önü)
Son Dakika Spor Haber

Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep (Maç önü)

9 dakika önce

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı orta hakem Serkan Tokat yönetecek.

Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep (Maç önü), System.String[]

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı orta hakem Serkan Tokat yönetecek.


BU KARŞILAŞMAYA İDDAA'DA "CANLI BAHİS" OYNANMAKTADIR!

OYNAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELE TIKLAYIN...


Serkan, Çaykur, Tokat, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli güreşçi Rıza Kayaalp: Biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik
Loris Karius, Beşiktaş'ın son 20 yıldaki en kötü ikinci kalecisi oldu! Ankaragücü'nden kural hatası açıklaması: TFF'ye başvuracağız Ankaragücü, Fenerbahçe maçının tekrarı için kural hatası itirazında bulunacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 12:24:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep (Maç önü)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]