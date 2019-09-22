Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep (Maç önü)
9 dakika önce
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı orta hakem Serkan Tokat yönetecek.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı orta hakem Serkan Tokat yönetecek.
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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:15
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