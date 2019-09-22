Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep maçının ardından

Süper Lig'de konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'e 2-1 kaybeden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Elimizdeki oyunculara herkesin destek olması lazım. İkinci bir Vedat Muric elimde yok." dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin hızlı hücumlarla sonuç aldığını bilerek oynadıklarını belirtti.

Maçın başında şok iki gol yediklerini kaydeden Kartal, "Beklemediğimiz gollerden sonra ikinci yarıda hamle yaptık ve daha fazla baskı kurduk. Maçı çevirmek istedik. Oyun ve mücadele anlamında bunu başardık. Oyunun istatistiklerinde kontrol bizde gözüküyor. Arayan, isteyen bizdik ve istatistiklerde, her şeyde öndeyiz. Futbol böyle bir şey. Oyunu çevirmek için ortaya koyduğumuz irade yetmedi. Olmadı, kendi evimizde kaybettik. Beklemediğimiz bir yenilgi aldık." şeklinde konuştu.

Forvetleri Marko Scepovic'e taraftar tepkisinin yanlış olduğunun altını çizen Kartal, "Her zaman Vedat Muric bulamazsınız. Kulübün ekonomisini düşünerek böyle oyuncu aldık. İstediğimiz oyuncular vardı. İstedik olmadı. Elimizdeki oyunculara herkesin destek olması lazım. İkinci bir Vedat Muric elimde yok. Marko var. Bu çocuğa destek olacağız. Rizespor'un başarısı için hepsine destek olacağız. İlk maç olmasına rağmen vasat oynadı ama gelecek maçlar güzel olacak. Kişiselleştirmemek lazım." ifadelerini kullandı.

Gazişehir Gaziantep cephesi

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, çok iyi bir takıma karşı, çok zorlu bir maç oynadıklarını söyledi.

Rakibin zor gol yiyen bir ekip olduğuna değinen Sumudica, şöyle devam etti:

"Rize'de sahaya çok yakın tribünler var. Taraftarı arkasına alarak bir kişi daha fazla oynuyor. Beşiktaş maçından daha zor bir maç oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kaç takım burada kazanabilir bilemiyorum ama çok zor bir saha ve seyirci önünde kazandık. Bizim için çok önemli galibiyet. Beşiktaş ve Rize'den üçer puan aldık. Rüyadan uyanmalıyız. Rüyaya dalmamalıyız. Bu ligde hayal kurarsanız hiçbir şey yapamazsınız."

Türkiye Kupası maçının ardından ligde Göztepe'yi konuk edeceklerini hatırlatan Sumudica, "İki maçı da kazanmalıyız. Kolay olmayacak. Sürekli yolculuk halinde olacağız. Yol yorgunluklarını oyuncular hissetmeye başladı. Kupa maçına ligde az süre alan oyuncularla çıkacağız. Benim için ligde Göztepe maçı final niteliğinde. Kazanırsak 13 puana ulaşacağız ve sonrası çok daha kolay olacak." ifadelerini kullandı.