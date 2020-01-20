Çaykur Rizespor- Gençlerbirliği maçının ardından

Süper Lig'de in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, " Skoda'nın ilk maçında iki gol atarak maçı kazanmız bizi sevindirdi. Rakibe çok net pozisyon vermedik." dedi.

Kartal, mücadelenin ardından düzenlediği basın toplantısında, hafta içinde yeni transferlerin takımı tanımaları, sonuca gidebilme, Skoda'yı iyi kullanabilme adına antrenmanlar yaptıklarını belirtti.

Gençlerbirliği'nin doğrudan rakipleri olduğu için bir akıl ortaya koymaları gerektiğine değinen Kartal, "Oynadığımız oyun dışarından vasat gibi görünebilir. Bunu biz bilerek böyle yaptık. Öyle bir takımla oynuyorsunuz ki bir anda oyunu koparabiliyor. Sabırlı bir şekilde akıl ortaya koyduk. Stratejimizi 60-70 dakika sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Kazanma adına şuursuzca saldırarak rakibe arkada boş alan bırakmama adına çalıştıklarının altını çizen Kartal, şöyle devam etti:

"Her şey planladığımız gibi gitti. Bugün kazandık. Plana uygun davranan oyuncularımızı tebrik ediyorum. Sonuç olarak ikinci yarıyı istediğimiz stratejide tamamladık. Skoda'nın ilk maçında iki gol atarak maçı kazanamız bizi sevindirdi. Rakibe çok net pozisyon vermedik. Taktiğimiz karşısında oyunları tıkandı. Sonuç olarak iyi bir galibiyet aldık. Bu galibiyetimizi taraftarlarımıza camiamıza armağan ediyoruz."

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile üst üste sert maçlar oynayacaklarını ifade eden Kartal, bu süreçte taraftara ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.

Kartal, bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını, bir oyuncu transferi için daha görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

-Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, heri ki takımında çok iyi bir futbol izlettiremediğini söyledi.

Maçın ole kadar ortada olduğunu aktaran Hamzaoğlu, "Orta saha mücadelesi şeklide geçen, pozisyonu olmayan bir maç şeklindediydi. Çaykur Rizespor golü bulduktan sonra üstünlüğünü hissettirdi. Bizde toparlanıp eksiklerimizi analiz edip cuma günü çok daha önemli olan maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu maçla ilgili çok şey söyleyemeyeceğim. Çünkü çok şey yapmadık." şeklinde konuştu.

Transferi çok fazla düşünmediklerine vurgu yapan Hamzaoğlu, "Skoda bizimde ilgilendiğimiz bir oyuncuydu. Skoda iki iyi gol attı. Bizim de düşündüğümüz oyuncular arasındaydı. Rizespor'a nasip oldu ve iki iyi gol oldu. Rizespor'a hayırlı olsun." dedi.