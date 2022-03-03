Çaykur Rizespor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Çaykur Rizespor, cumartesi günü oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, cumartesi günü saat 1600'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Top kapmaca ile devam eden antrenman taktik çalışması ile son buldu.

(Hasan Fehmi Demir/ İHA)