Çaykur Rizespor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

03.03.2022 19:44

Çaykur Rizespor, cumartesi günü oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Çaykur Rizespor, cumartesi günü oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, cumartesi günü saat 1600'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Top kapmaca ile devam eden antrenman taktik çalışması ile son buldu.

(Hasan Fehmi Demir/ İHA)

Çaykur Rizespor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Giresunspor, Karadeniz, Cumartesi, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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