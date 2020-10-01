Çaykur Rizespor Godfred Donsah'ı kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, İtalya Serie A takımlarından Bologna'da forma giyen Godfred Donsah ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ganalı 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu Godfred Donsah'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Donsah, kendisini yeliş- mavili renklere bağlayan imzayı Kulüp Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan ve Sportif Direktör Yılmaz Bal'ın katıldığı törende attı.

(İHA)