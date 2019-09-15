Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor-Göztepe maçının ardından
Son Dakika Spor Haber

Çaykur Rizespor-Göztepe maçının ardından

28 dakika önce

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın açıklaması RİZE - Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile sahasında 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Rakip takım oyunu ilk devre çok soğuttu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın açıklaması RİZE - Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile sahasında 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Rakip takım oyunu ilk devre çok soğuttu. Bizde hızlandırıp oyunu lehimize çeviremedik." dedi. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise ligde 1 puan ile Rize geldiklerini rakibin 7 puan ile ilk üç haftada iyi işler başardığını söyledi.

Çaykur Rizespor-Göztepe maçının ardından

Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Rize, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burası 'Ahiret Kavşağı'
Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti! Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya! Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 20:47:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor-Göztepe maçının ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]