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Çaykur Rizespor, Göztepe maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu
6 saat önce
Kulüp Başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren takımın İzmir'e gitmek için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde hazır beklediğini ancak elverişsiz hava koşulları nedeniyle uçuşun gerçekleşemediğini, hava yolu şirketlerinin son olarak uçuşların karşılıklı...
Kulüp Başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren takımın İzmir'e gitmek için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde hazır beklediğini ancak elverişsiz hava koşulları nedeniyle uçuşun gerçekleşemediğini, hava yolu şirketlerinin son olarak uçuşların karşılıklı iptal edildiğini kendilerine bildirdiğini söyledi.
Kartal, "Yoğun kar yağışının ardından uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle TFF'ye maçın ertelenmesi için başvuruda bulunduk. Yetkililer ile yapılan son görüşmede ertelenmesi için olumlu görüş bildirdiler. Maçın ertelendiğini söyleyebiliriz. Resmi yazıyı bekliyoruz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:16
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