Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 4. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 4. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-mavili takım düz koşunun ardından kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Milli maç arasını sıkı çalışma fırsatı gören Karadeniz ekibi antrenmanı yoğun yağmur altında sürdürdü.
(Kubilay Ateş/İHA)
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