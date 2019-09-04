Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
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Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

2 saat önce

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 4. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 4. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-mavili takım düz koşunun ardından kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Milli maç arasını sıkı çalışma fırsatı gören Karadeniz ekibi antrenmanı yoğun yağmur altında sürdürdü.

(Kubilay Ateş/İHA)

Çaykur Rizespor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
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