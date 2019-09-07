Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor
21 dakika önce
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizepsor, ligin 4. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:40 Kaynak: İHA
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizepsor, ligin 4. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
İsmail Kartal yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman programında Atmacalar çift idman yapıyor.
Antrenmanlara sakat olan El Kabir, Milli takım kadrolarında olan Gökhan, Melenjak ve Samudio katılmadı. - RİZE
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