Son Dakika Haberleri: Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor
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Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

19 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizepsor, ligin 4. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizepsor, ligin 4. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

İsmail Kartal yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman programında Atmacalar çift idman yapıyor. Antrenmanlara sakat olan El Kabir, Milli takım kadrolarında olan Gökhan, Melenjak ve Samudio katılmadı.

(Kubilay Ateş/İHA)

İsmail Kartal, Çaykur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:40 Kaynak: İHA
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