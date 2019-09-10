- Çaykur Rizespor, Göztepe'ye hazırlanıyor

RİZE - Çaykur Rizespor pazar günü Çaykur DİDİ stadında saat 17.00'da karşılaşacağı Göztepe maçının öncesinde hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam eden çalışmalar salonda kondisyon antrenmanı ile başladı. Daha sonra sahada devam eden antrenmanda istasyon çalışması yapıldı. Antrenmandan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor'un yeni golcüsü Marco Scepovic, Beşiktaş maçında yüzde 100'lük bir performans sağlayamadığını fakat Göztepe maçına hazır olduğunu dile getirdi.

Çaykur Rizespor'da forma giymekten memnun olduğunu dile getiren Marco Scepovic, "Takımın durumunu gayet iyi buldum. Tabii çok kısa süredir buradayım. Ama idmanlarda ve Beşiktaş maçında gayet iyi buldum. Sezon içerisinde de daha iyi konuma gelmek istiyoruz. Transferin son günüydü; bir telefon geldi; bende bunun üzerine bir karar aldım. Üç yıldır Macaristan Ligi'ndeydim ve bu üç yıl içinde takımın en iyi golcüsüydüm. Ama bu görevi üstlenmek biraz beni yormuştu. Hem takımın hem benim yeni bir sayfa açmaya ihtiyacı vardı; o yüzden bende buraya geldim" dedi.

Süper Lig'i Avrupa'daki en iyi 6 ligden biri olarak gördüğünü dile getiren Scepovic, "Sırbistan'da Türkiye Ligi ile sürekli maçlar, özetler veriliyordu. Takip etme fırsatım oluyordu. Bana göre Avrupa'daki en iyi 6 ligden bir tanesi. Bununla birlikte Beşiktaş'tan Adem Ljajic çocukluk arkadaşım. Onunla görüştüm. O bana Türkiye ile ilgili çok iyi şeyler söyledi. Onun neticesinde ben de buraya geldim" ifadelerini kullandı.

Vedat Muriç ile kıyaslanan ve kıyaslanmanın güzel bir şey olduğunu sözlerine ekleyen Scepovic, Göztepe maçı için kendisini hazır hissettiğinin altını çizdi. Scepovic, "Kıyaslanmak tabii ki iyi bir şey. Rekabet ortamı oluşturuyor. Onun da burada bir ismi var. Benim de kendime göre bir ismim var. Benim amacım onun burada yaptığı etkiyi aynı şekilde devam ettirmek. Beşiktaş maçında yüzde yüzümde değildim. Çünkü hem seyahat etmiştim. Hem sağlık testleri çok yorgundum. O yüzden karşılaşmada tam kapasite ile oynayamadım. Daha sonra bir hafta boyunca çok yoğun bir şekilde çalıştım. Şimdi Göztepe maçı için kendimi tam hazır hissediyorum" şeklinde konuştu.